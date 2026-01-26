Η Ελλάδα κάνει δυναμικό άλμα στα στοιχήματα για τη Eurovision 2026, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει επιλέξει το τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει.

Μόλις λίγες μέρες μετά την παρουσίαση των 28 υποψηφίων τραγουδιών για τον Εθνικό Τελικό, η χώρα μας εμφανίζει σημαντική άνοδο στις προβλέψεις των bookmakers.

Αρχικά, η ελληνική συμμετοχή βρισκόταν στην 15η θέση για τη νίκη, όμως πλέον έχει ανέβει στην 4η θέση — ένα ρεκόρ που σπάνια βλέπουμε για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την παρουσίαση των τραγουδιών και την τεράστια απήχηση που απέκτησε το «Ferto» του Ακύλα, το οποίο έγινε viral στο TikTok, και έφτασε τις 1.000.000 προβολές στο YouTube.

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα είναι στην 4η θέση στα στοιχήματα, αλλά η θέση της μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο όταν επιλεγεί το τελικό τραγούδι, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα.

Στην κορυφή των προβλέψεων βρίσκεται το Ισραήλ, που τα τελευταία τρία χρόνια έχει καταφέρει να μπαίνει σταθερά στην πρώτη πεντάδα, χάρη στην ισχυρή υποστήριξη που λαμβάνει από το televoting.

Ο «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς, που θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 13 Φεβρουαρίου, και τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Όλα τα shows θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Στους ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι, όπως προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό. Στον μεγάλο τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από συνδυαστική ψηφοφορία κοινού και επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική).

