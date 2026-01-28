Η Ελλάδα ανεβαίνει στα στοιχήματα της Eurovision 2026, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στις προτιμήσεις κοινού και ειδικών.

Τέσσερις μήνες πριν από τον 70ο διαγωνισμό, η χώρα μας κατάφερε να βρεθεί στην 3η θέση, αφήνοντας πίσω τη Σουηδία και μπαίνοντας σε στενή μάχη με το Ισραήλ.

Από τα μέσα Ιανουαρίου, η Ελλάδα ξεκίνησε από την 15η θέση και σταδιακά ανέβηκε στην 4η με απόδοση 8%, ενώ τώρα διατηρεί την ίδια απόδοση, αλλά έχει περάσει στην 3η θέση, πολύ κοντά στην κορυφή.

Μπροστά βρίσκονται η Φινλανδία με 9% και το Ισραήλ με 12%.

Η συμμετοχή που ξεχωρίζει είναι το «Ferto» του Ακύλα, το οποίο έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και μεγάλη απήχηση στο TikTok.

Πίσω από τον Ακύλα ακολουθούν οι Good Job Nicky, Ευαγγελία, Ζαφ και Marseuax, οι οποίες δεν έχουν φτάσει ακόμη το ίδιο επίπεδο δημοφιλίας.

Govastiletto.gr – Good Job Nicky vs Ακύλας: Το ντέρμπι της ελληνικής Eurovision