Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Βιέννη, όπου απόψε (12/5) διεξάγεται ο Πρώτος Ημιτελικός της Eurovision 2026. Ανάμεσα στις 15 χώρες που μάχονται για μια θέση στον τελικό του Σαββάτου, η Φινλανδία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί. Με μια εκρηκτική εμφάνιση που ξεχείλιζε από δυναμισμό, οι Φινλανδοί “ταρακούνησαν” τη σκηνή, ενισχύοντας τις προβλέψεις που τους θέλουν να διεκδικούν ακόμα και τη νίκη στον μεγάλο τελικό.

Το τραγούδι «Liekinheitin» ερμήνευσε ο Pete Parkkonen, ο οποίος ένωσε επί σκηνής τις δυνάμεις του με τη διεθνούς φήμης μουσικό Linda Lampenius, η οποία έπαιξε ζωντανά το βιολί της.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026 και από την πρώτη στιγμή κατάφερε να ξεχωρίσει, κερδίζοντας την προτίμηση του κοινού.

