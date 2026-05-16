O Akylas χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυσυζητημένες εμφανίσεις του μεγάλου τελικού της Eurovision Song Contest 2026, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Wiener Stadthalle για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto».

Ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίστηκε στην έκτη θέση του τελικού και κατάφερε από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα να κερδίσει το κοινό μέσα στην αρένα, παρουσιάζοντας ένα ατμοσφαιρικό και δυναμικό act με έντονα κινηματογραφικά στοιχεία, γρήγορες εναλλαγές εικόνων και έντονη σκηνική ενέργεια.

Η στιγμή που ξεσήκωσε περισσότερο το στάδιο ήταν όταν εμφανίστηκε στη σκηνή η εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου από το ιστορικό «Number One», με το κοινό να αποθεώνει τον Akyla και να ξεσπά σε δυνατά χειροκροτήματα και επευφημίες.

