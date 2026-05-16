Η Delta Goodrem χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του μεγάλου τελικού της Eurovision Song Contest 2026, εκπροσωπώντας την Αυστραλία με το τραγούδι «Eclipse».

Η 41χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle στην 8η θέση της σειράς εμφάνισης και κατάφερε να καθηλώσει το κοινό με μία ατμοσφαιρική και ιδιαίτερα συναισθηματική παρουσία, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Το «Eclipse» είναι μία σύγχρονη pop μπαλάντα με έντονο δραματικό στοιχείο και κινηματογραφική αισθητική, η οποία κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου 2026 από την ATLED Records.

Η σκηνική παρουσία της Αυστραλίας χαρακτηρίστηκε από έντονους φωτισμούς, κινηματογραφικά πλάνα και μία ιδιαίτερα δυνατή ερμηνεία, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά την τραγουδίστρια μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της, σε μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στον φετινό τελικό.

