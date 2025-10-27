Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Evangelia επιβεβαίωσε και επίσημα ότι θα λάβει μέρος στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη έτοιμο το τραγούδι της.

Η τραγουδίστρια έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω TikTok, ανεβάζοντας ένα βίντεο από τη Νέα Υόρκη, όπου και βρίσκεται.

Στο μήνυμά της προς το κοινό είπε με ενθουσιασμό: «Έχω το τραγούδι μου», προϊδεάζοντας τους θαυμαστές της για τη φετινή της συμμετοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Evangelia είχε συμμετάσχει και πέρυσι στη διαδικασία επιλογής, όντας ένα από τα μεγάλα φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Tη θέση όμως τότε, πήρε η Klavdia, η οποία ήταν η νικήτρια του εθνικού τελικού.