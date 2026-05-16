Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026, καθώς η εκπρόσωπος της Σουηδίας Felicia λιποθύμησε μετά τη γενική πρόβα που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη.

Η 24χρονη τραγουδίστρια, η οποία εκπροσωπεί τη Σουηδία με το τραγούδι «My System», ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Green Room, λίγο μετά την ολοκλήρωση της πρόβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε ζάλη και δυσφορία και όταν αποχώρησε για να επιστρέψει στο καμαρίνι της, κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις της

Η επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, Lotta Furebäck, εξήγησε πως το περιστατικό οφείλεται σε απότομη πτώση της πίεσης, η οποία προκλήθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η έντονη ζέστη στον χώρο, η αφυδάτωση, η κούραση των τελευταίων ημερών, αλλά και το πολύ στενό κοστούμι που φορά η τραγουδίστρια στη σκηνική της εμφάνιση.

Γιατροί και άνθρωποι της παραγωγής έσπευσαν αμέσως στο σημείο, προσφέροντάς της τις πρώτες βοήθειες και χορηγώντας της υγρά για ενυδάτωση, ενώ στη συνέχεια η Felicia μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο της προκειμένου να ξεκουραστεί και να ανακτήσει τις δυνάμεις της ενόψει του αποψινού τελικού.

