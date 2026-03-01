Η Φινλανδία ολοκλήρωσε το εθνικό της τελικό μέσα σε ένα γεμάτο μουσικό Σάββατο, με το Uuden Musiikin Kilpailu να ρίχνει αυλαία και να αναδεικνύει τους εκπροσώπους της χώρας για την 70ή διοργάνωση της Eurovision Song Contest.

Μεγάλοι νικητές του UMK 2026 ήταν οι Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το «Liekinheitin», που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τον Μάιο στη Vienna.

Επτά καλλιτέχνες, επιλεγμένοι εσωτερικά από τη δημόσια τηλεόραση της Φινλανδίας, διεκδίκησαν τη νίκη στον μεγάλο τελικό.

Το αποτέλεσμα κρίθηκε σε ποσοστό 75% από το τηλεοπτικό κοινό και 25% από διεθνή κριτική επιτροπή, με το φαβορί της βραδιάς να επιβεβαιώνει τις προσδοκίες.

Την παρουσίαση του σόου ανέλαβαν οι Sami Sykkö, Jorma Uotinen και Jasmin Beloued, συντονίζοντας μια βραδιά γεμάτη ένταση και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Το show

Η έναρξη έγινε με ένα δυναμικό mash-up από την περσινή νικήτρια Erika Vikman και τον νικητή της Eurovision, JJ, που ένωσαν τα «Ich Komme» και «Wasted Love» σε μία εκρηκτική σκηνική σύμπραξη.

Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση των διαγωνιζομένων και στη συνέχεια ξεκίνησε το διαγωνιστικό μέρος:

Komiat – Lululai



Etta – Million Dollar Smile



KIKI – Rakkaudenkipee

Antti Paalanen – Takatukka



CHACHI – Cherry Cake



Sinikka Monte – Ready To Leave





Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εμφανίστηκε η Sonja Lumme, εκπρόσωπος της χώρας το 1985, ερμηνεύοντας ξανά το «Eläköön Elämä», που τότε είχε φέρει τη Φινλανδία στην ένατη θέση.

Η ψηφοφορία

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιτροπής, οι Linda Lampenius x Pete Parkkonen συγκέντρωσαν 78 βαθμούς και βρέθηκαν στην κορυφή, με τον Antti Paalanen να ακολουθεί με 58 και τη Sinikka Monte με 46.

Όταν προστέθηκαν οι ψήφοι του κοινού, το «Liekinheitin» εκτοξεύτηκε, συγκεντρώνοντας 492 βαθμούς από το televoting και φτάνοντας συνολικά τους 570 πόντους.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε ο Antti Paalanen με 210 βαθμούς, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν οι Komiat με 116.

Με αυτή τη σαρωτική επικράτηση, οι Linda Lampenius και Pete Parkkonen εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Eurovision 2026, όπου θα επιδιώξουν να χαρίσουν στη Φινλανδία ακόμη μία δυνατή παρουσία στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

