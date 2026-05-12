Μετά από έναν χρόνο απουσίας, η Μολδαβία επέστρεψε δριμύτερη, ανοίγοντας το διαγωνιστικό μέρος του Πρώτου Ημιτελικού της Eurovision 2026. Ο Satoshi παρουσίασε το “Viva, Moldova!”, μια συμμετοχή που δίχασε τους eurofans λόγω της έντονης παρουσίας εθνικών στοιχείων.
Η σκηνική του εμφάνιση ήταν ένα πολύχρωμο οπτικό υπερθέαμα, γεμάτο ενέργεια και παλμό, που επιβεβαίωσε γιατί η χώρα θεωρείται “δύναμη” στις ζωντανές εμφανίσεις.
Σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά, η Μολδαβία δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη του διαγωνισμού. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές πιστεύουν πως η ιδιαίτερη ενέργεια της εμφάνισης μπορεί να τη βοηθήσει να ξεχωρίσει στον ημιτελικό και να προκριθεί.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Eurovision 2026 – Α’ Ημιτελικός: Στη σκηνή η Βίκυ Λέανδρος με το «L’amour est bleu»