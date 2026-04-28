Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη Eurovision 2026, καθώς οι πρώτες τεχνικές πρόβες πλησιάζουν, και η διοργάνωση ανεβάζει ρυθμούς.

Ήδη δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα της σκηνής που θα φιλοξενήσει τους διαγωνιζόμενους, η οποία έχει ολοκληρωθεί μέσα στη Wiener Stadthalle, το στάδιο που θα φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τα οπτικά στοιχεία που κυκλοφόρησαν μέσω του λογαριασμού του OGAE Greece, η σκηνή εντυπωσιάζει με τον φωτισμό της και τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της.

Διαμορφώνεται σε τετράγωνη βάση, ενώ ένας εκτεταμένος διάδρομος επεκτείνεται προς την αρένα, δημιουργώντας μια πιο άμεση σύνδεση με το κοινό.

Ο σχεδιασμός της σκηνής

Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει για ακόμη μία φορά ο Florian Wieder, ο οποίος επιστρέφει για 10η φορά στον διαγωνισμό, έχοντας στο ενεργητικό του μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές της Eurovision.

Η σκηνή περιλαμβάνει:

μια μεγάλη επιφάνεια LED που λειτουργεί ως “ζωντανός καμβάς”

μια καμπύλη φωτεινή γραμμή που κινεί τη σκηνική δράση

μια χρυσή αρχιτεκτονική δομή που δίνει βάθος και θεατρικότητα στο αποτέλεσμα

Η μεγάλη αλλαγή στο Green Room

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης είναι η θέση του Green Room, το οποίο δεν βρίσκεται εκτός σκηνής όπως συνήθως, αλλά ενσωματώνεται μέσα στην αρένα. Έτσι, οι καλλιτέχνες θα βρίσκονται πιο κοντά στο κοινό, δημιουργώντας μια πιο άμεση και ζωντανή εμπειρία.

Οι πρώτες εικόνες έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις στους fans του διαγωνισμού, που περιμένουν με ανυπομονησία να δουν πώς θα «ζωντανέψει» η σκηνή στις live εμφανίσεις.

View this post on Instagram A post shared by 🇬🇷 OGAE GREECE (@ogaegreece)

