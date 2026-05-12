Σε ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026. Την ώρα που ο 28χρονος Noam Bettan ερμήνευε το “Michelle”, η Wiener Stadthalle “πλημμύρισε” από έντονες αποδοκιμασίες και συνθήματα, τα οποία η αυστριακή τηλεόραση επέλεξε να μην καλύψει με τεχνητό χειροκρότημα.

Τα γιουχαΐσματα ήταν αισθητά καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής, ενώ την ίδια ώρα το Χ (Twitter) “πλημμύρισε” από σχόλια, καθιστώντας την παρουσία του Ισραήλ το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο του Α’ Ημιτελικού.

Παρά το φορτισμένο πολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή, η εμφάνιση –πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες– μαγνήτισε το ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στα στοιχήματα και την υψηλή δημοτικότητά της στο televoting.

Η διαδρομή του Noam Bettan προς τη σκηνή της Eurovision πέρασε μέσα από τη μεγάλη νίκη του στο φετινό “Rising Star”. Με καταγωγή που συνδέεται άρρηκτα με τη Γαλλία, καθώς η οικογένειά του έζησε εκεί για χρόνια, ο 28χρονος καλλιτέχνης κουβαλά πολυπολιτισμικά ερεθίσματα που επηρεάζουν τη μουσική του.

Αν και η ενασχόλησή του με το τραγούδι ξεκίνησε επίσημα το 2021 μετά τη στρατιωτική του θητεία, η φετινή του επιτυχία στο talent show ήταν εκείνη που τον εκτόξευσε στην κορυφή.

Να υπενθυμίσουμε ότι φέτος πέντε χώρες (Ισπανία, Σλοβενία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία) ανακοίνωσαν πως δεν θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ισραηλινής συμμετοχής. H EBU διαχώρισε τη θέση της, τονίζοντας πως όποια δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με τους κανόνες περί ουδετερότητας και συμπερίληψης, έχει το δικαίωμα να απέχει από τη διοργάνωση.

Μια συμμετοχή που δεν θα έπρεπε να υπάρχει #eurovisiongr — Makis Finou (@finou61403) May 12, 2026

Οοοοοοουστ και εσύ και η Μισελ #eurovisiongr — Lambroukos (@O_daskalos_sas) May 12, 2026

Κάπου εδώ κλείνουμε λίγο, εμφανίζονται γενοκτονοι#eurovisiongr — Σούλης Σαμπάχ (@Rawmancer) May 12, 2026

ΤΟ Ισραήλ αποδοκιμασία μεγάλη σπο το κοινο και τραγούδι συα Γαλλικά — Μαρία η Αντουανετα (@MTsaggaridou) May 12, 2026

