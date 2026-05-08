Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου επιστρέφουν φέτος για δέκατη φορά στον σχολιασμό της Eurovision για την ΕΡΤ, συνεχίζοντας μια από τις πιο σταθερές και αγαπημένες τηλεοπτικές συνεργασίες του θεσμού στην Ελλάδα.

Οι δύο σχολιαστές αναχώρησαν για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision και θα βρίσκονται στο πλευρό του ελληνικού κοινού για τους δύο ημιτελικούς (12 και 14 Μαΐου) αλλά και για τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου.

Πριν την αναχώρησή τους, μίλησαν στην εκπομπή «Buongiorno» και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη φετινή διοργάνωση, αλλά και τη στήριξή τους στην ελληνική συμμετοχή με τον Akyla.

Η Μαρία Κοζάκου ανέφερε ότι η ομάδα «μπαίνει στην τελική ευθεία» και πως ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να περάσει η Ελλάδα στον τελικό, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη σκηνική παρουσία «πολύ δυνατή» και υποσχόμενη εκπλήξεις.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε πιο συναισθηματικά, λέγοντας ότι βλέπει τη Eurovision ως ένα “παράθυρο στον κόσμο” και ότι τον συγκινεί ιδιαίτερα η διαδρομή του Akyla, τον οποίο περιέγραψε ως έναν καλλιτέχνη που ζει το όνειρό του.

Παράλληλα, στάθηκε θετικά στο συνολικό concept της ελληνικής συμμετοχής, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια καλοδουλεμένη σκηνική ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα “joke entries” του διαγωνισμού.

Με τη γνωστή τους χημεία και εμπειρία, το δίδυμο ετοιμάζεται να μεταφέρει ξανά τον παλμό της Eurovision στους Έλληνες τηλεθεατές, σε μια διοργάνωση που ήδη έχει ανεβάσει υψηλές προσδοκίες.

