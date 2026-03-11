Το επίσημο video clip του τραγουδιού «FERTO» του Akyla κυκλοφόρησε και ήδη ενισχύει τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής για τη φετινή Eurovision.

Τη σκηνοθεσία και το μοντάζ του clip υπογράφει ο Jim Georgantis, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο οπτικό κόσμο με έντονες ψηφιακές αναφορές.

Στο video, ο Akylas εμφανίζεται ως χαρακτήρας μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο που θυμίζει video game. Η αφήγηση βασίζεται στην ιδέα ότι ο ήρωας έχει επτά ζωές, όπως μια γάτα, και προσπαθεί ξανά και ξανά να ξεπεράσει τις προκλήσεις.

Το γρήγορο μοντάζ και τα έντονα οπτικά εφέ δημιουργούν μια κινηματογραφική αλλά ταυτόχρονα gaming αισθητική, η οποία δίνει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο τραγούδι.

Το τελευταίο διάστημα ο Akylas πραγματοποιεί εμφανίσεις σε τελικούς άλλων χωρών της Eurovision, στο πλαίσιο της προώθησης της ελληνικής συμμετοχής.

Οι εμφανίσεις του έχουν αποσπάσει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από το κοινό, ειδικά σε χώρες όπως η Σερβία και το San Marino, όπου η παρουσία του ξεχώρισε.

Με το νέο video clip να ενισχύει την προβολή του «FERTO», οι προσδοκίες για την πορεία της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό παραμένουν υψηλές.

