Τέλος στα σενάρια και τις φήμες γύρω από τον αριθμό των χωρών που θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026 έβαλε και επίσημα η EBU.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ανακοίνωσε την τελική λίστα συμμετοχών για τον 70ό επετειακό διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον διαγωνισμό θα λάβουν μέρος συνολικά 35 χώρες.

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν είναι οι εξής:

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό συμμετοχών στην ιστορία της Eurovision μετά την καθιέρωση του ενός ημιτελικού το 2004 και των δύο ημιτελικών το 2008.

Η Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου (Α’ Ημιτελικός), 14 Μαΐου (Β’ Ημιτελικός) και 16 Μαΐου (Μεγάλος Τελικός), ενώ η κλήρωση κατανομής των χωρών στους δύο ημιτελικούς έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision)



Govastiletto.gr – Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Κόλαφος» για την επιλογή της Antigoni στη Eurovision 2026 – «Δεν την ξέρει κανείς την κοπέλα!»