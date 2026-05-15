Ο Νίκος Μουρατίδης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής Happy Day και σχολίασε διεξοδικά τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision Song Contest 2026, κάνοντας αρκετές παρατηρήσεις τόσο για τις εμφανίσεις, όσο και για τη συνολική εικόνα του διαγωνισμού φέτος.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή της Γαλλίας, λέγοντας ότι η τραγουδίστρια της χώρας του θύμισε έντονα την Ελληνίδα influencer Ιωάννα Τούνη, περιγράφοντάς την χαρακτηριστικά ως «ίδια, σαν δίδυμη της Τούνη», σχόλιο που προκάλεσε αμέσως συζήτηση στο πάνελ, αλλά και στα social media

Όπως εξήγησε ο Μουρατίδης η εντύπωσή του δεν είχε να κάνει μόνο με τη σκηνική παρουσία, αλλά και με την αισθητική και το γενικό στιλ της τραγουδίστριας, που του έφερε στο μυαλό τη γνωστή Ελληνίδα influencer, ενώ παράλληλα σχολίασε πιο γενικά τον διαγωνισμό λέγοντας ότι σε αρκετές συμμετοχές υπάρχει υπερβολή, «busy» σκηνικά και ότι κάποιες φορές χάνεται η ουσία του τραγουδιού μέσα στην παραγωγή και την εικόνα.

Το σχόλιό του για την ομοιότητα προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις, με αρκετούς να συμφωνούν ότι η Monroe έχει έντονη pop αισθητική που θυμίζει σύγχρονες influencers, ενώ άλλοι θεώρησαν την παρατήρηση υπερβολική, με αποτέλεσμα το θέμα να γίνει ένα από τα πιο viral σημεία της τηλεοπτικής του εμφάνισης γύρω από τη φετινή Eurovision.

