Η ελληνική αποστολή για τη Eurovision 2026 ανεβάζει στροφές, με τον Akyla να ετοιμάζεται για μια σημαντική εμφάνιση στον εθνικό τελικό της Σερβίας.

Η παρουσία του σε μια τόσο προβεβλημένη διοργάνωση σηματοδοτεί την έναρξη ενός μίνι ευρωπαϊκού promo tour για τη φετινή ελληνική συμμετοχή, αλλά και μια ξεκάθαρη αλλαγή στρατηγικής από πλευράς ΕΡΤ.

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική δημόσια τηλεόραση είχε επιλέξει χαμηλότερους τόνους σε ό,τι αφορά τις προωθητικές εμφανίσεις στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η φετινή κίνηση δείχνει πως η Ελλάδα επιστρέφει πιο οργανωμένα και πιο αποφασιστικά από ποτέ στο ευρωπαϊκό promo πριν τον μεγάλο διαγωνισμό του Μαΐου.

Η εμφάνιση του Akyla στη Σερβία δεν αποτελεί απλώς μια τυπική προωθητική στάση.

Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση ότι η Ελλάδα δεν αρκείται στη συμμετοχή, αλλά στοχεύει στη διάκριση.

