Ο Akylas δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Ο τραγουδιστής, που με το κομμάτι «Ferto» κέρδισε την πρώτη θέση και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον Μάιο, περιέγραψε την εμπειρία του σαν να ζούσε σε ταινία.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», ο Akylas τόνισε πως ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της νίκης: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, είναι λες και παίζω σε ταινία. Ακόμα δεν το έχω πιστέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία της μητέρας του στη σκηνή μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, την οποία περιέγραψε ως μαγική: «Ήταν λες και έπαιζα σε κάποιο σίριαλ. Ήταν όλο μαγικό».

