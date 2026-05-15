Στην εκπομπή «Πρωινό» μίλησε ο Μίλτος Καρατζάς, με αφορμή τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, σχολιάζοντας τις συμμετοχές που ξεχώρισαν από τον Β’ Ημιτελικό, αλλά και τη φετινή ελληνική αποστολή με τον Akyla.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός ανέφερε αρχικά τα φαβορί της διοργάνωσης, λέγοντας: «Θεωρώ ότι τα μεγάλα φαβορί είναι η Φινλανδία και η Αυστραλία. Από εκεί και πέρα και εμείς με τον Ακύλα, η Δανία, αλλά και η Γαλλία, μπορούν να διεκδικήσουν μια καλή θέση. Υπάρχουν καλά τραγούδια».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Έλληνα εκπρόσωπο και την πορεία του μέχρι τον τελικό, σημειώνοντας: «Ο Ακύλας, παρότι έχει πέσει στις στοιχηματικές, στην Ελλάδα έχει καταφέρει, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν τον γούσταραν καθόλου, να αλλάξουν γνώμη. Είναι σοβαρό παιδί και έχει αποδείξει ότι έχει ιδέες. Σε οποία θέση και να βγει, έχει καταφέρει να κερδίσει το ελληνικό κοινό».

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης, πως η σκηνική του παρουσία έχει συζητηθεί έντονα, αλλά έχει τελικά κερδίσει το κοινό με τον δικό του τρόπο, ακόμη και όσους αρχικά ήταν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο ύφος του, δείχνοντας πως η φετινή του πορεία στη Eurovision έχει ήδη αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

