Ο Alexander Rybak δημιούργησε ένα ιδιαίτερο μουσικό mashup, συνδυάζοντας το θρυλικό «Fairytale», με το οποίο κέρδισε τη Eurovision 2009, με το «Ferto» του Akyla.

Ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο όπου παίζει με το βιολί του στοιχεία και από τα δύο τραγούδια, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο μουσικό αποτέλεσμα που ενθουσίασε τους φαν της Eurovision.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με χιούμορ: «🇬🇷 + 🇳🇴 = Ferto Tale?», παντρεύοντας συμβολικά την ελληνική με τη νορβηγική συμμετοχή.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα τιμητική για τον Akyla και την ελληνική αποστολή, καθώς ο Rybak παραμένει μία από τις πιο αγαπητές και αναγνωρίσιμες μορφές στην ιστορία της Eurovision.

