Η Φαίη Σκορδά σχολίασε μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» τις δηλώσεις της Klavdia για τη φετινή Eurovision, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις και αντιδράσεις.

Αφορμή στάθηκε ένα απόσπασμα από συνέντευξη της τραγουδίστριας, στο οποίο ρωτήθηκε για το ποιον θεωρεί πιθανό νικητή της Eurovision και ανέφερε την κυπριακή συμμετοχή, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην ελληνική αποστολή με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto».

Η επιλογή αυτή σχολιάστηκε έντονα στα social media και από τους eurofans.

Στην εκπομπή, η συζήτηση πήρε θέση υπέρ της άποψης ότι θα έπρεπε να υπάρξει αναφορά και στην ελληνική συμμετοχή, έστω και τυπικά.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε πως, ακόμη και από ευγένεια, θα ήταν αναμενόμενο να γίνει αναφορά και στην Ελλάδα, ενώ άλλοι συνεργάτες της εκπομπής συμφώνησαν ότι υπήρξε επικοινωνιακό λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή.

Υπήρξαν όμως, και πιο ήπιες τοποθετήσεις, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να θέτει το ερώτημα αν μια τέτοια αναφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί και αμήχανη ή όχι απαραίτητη σε εκείνο το πλαίσιο, δείχνοντας ότι το θέμα δίχασε την τηλεοπτική παρέα.

Η συζήτηση κατέληξε στο ότι, ανεξάρτητα από προθέσεις, τέτοιες δηλώσεις στη Eurovision συχνά αποκτούν μεγαλύτερη διάσταση λόγω της προβολής και του έντονου ενδιαφέροντος του κοινού.

