Απόψε κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece, ανοίγοντας επίσημα την αυλαία για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε τρεις βραδιές, με παρουσιαστές τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά, οι οποίοι θα αναλάβουν να συντονίσουν τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της χώρας μας.

Οι ζωντανές μεταδόσεις θα πραγματοποιηθούν από τη δημόσια τηλεόραση, με το ενδιαφέρον να είναι ήδη έντονο τόσο για τους διαγωνιζόμενους όσο και για τους επίσημους προσκεκλημένους που δίνουν το «παρών» στην πρώτη βραδιά.

Η εκδήλωση φιλοξενείται στον πολυχώρο του Φεστιβάλ Αθηνών, ο οποίος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να υποδεχτεί καλλιτέχνες, ανθρώπους του χώρου και εκπροσώπους των media, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το μουσικό ταξίδι για τη Eurovision 2026.

Πηγή: NDP Photo Agency