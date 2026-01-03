Οι φίλοι της Eurovision συμμετείχαν και φέτος σε ψηφοφορία που διοργάνωσε το Songfestival.be για λογαριασμό του EFR12 Radio, επιλέγοντας τα αγαπημένα τους τραγούδια από όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.

Η Loreen κατέλαβε την πρώτη θέση με το κλασικό της hit “Euphoria”, ενώ η δεύτερη θέση ήταν επίσης δική της με το “Tattoo”, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό της ως «βασίλισσα της Eurovision».

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Shkodra Elektronike με το “Zjerm”, σημειώνοντας την καλύτερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ η Αλβανία στην ιστορία της ψηφοφορίας.

Στην κατάταξη ακολουθούν:

4η θέση: Φινλανδία 2023 – “Cha Cha Cha” – Käärijä

5η θέση: Ισπανία 2022 – “SloMo” – Chanel

6η θέση: Σουηδία 2025 – “Bara Bada Bastu” – KAJ

7η θέση: Σουηδία 2022 – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs

8η θέση: Κροατία 2024 – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna

9η θέση: Φινλανδία 2025 – “Ich Komme” – Erika Vikman

Η Ελλάδα μπήκε στην πρώτη δεκάδα χάρη στη συμμετοχή της Μαρίνας Σάττι με το τραγούδι «Ζάρι» το 2024. Άλλες ελληνικές και κυπριακές συμμετοχές είχαν χαμηλότερη κατάταξη:

Ελένη Φουρέιρα – Fuego (Κύπρος 2018) : 18η θέση

Κλαυδία – Αστερομάτα : 36η θέση

Έλενα Παπαρίζου – My Number One : 39η θέση

Έλενα Παπαρίζου – Die For You: 55η θέση

Στην τελευταία θέση της λίστας (250η) βρίσκεται το “I Don’t Feel Hate” του Jendrik (Γερμανία 2021), σύμφωνα με το Eurovisionfun.

