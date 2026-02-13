Ξεκίνησε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece με παρουσιαστές τους Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

Οι 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν ένα από τα 7 εισιτήρια ξεκίνησαν τη μουσική βραδιά με ένα medley από παλιότερες ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, όπως ακριβώς έκαναν και οι συνυποψήφιοί τους στην έναρξη του Α’ Ημιτελικού. Το “Μάθημα Σολφέζ”, το This is Our Night, το Shake It και το Die for You ήταν κάποια από αυτά.

Ο μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, όπου θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Wiener Stadthalle της Βιέννης στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Να σημειώσουμε πως απόψε στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» ανεβαίνουν ως guests, η Τάμτα, η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στον πολυχώρο του Φεστιβάλ Αθηνών, λίγη ώρα πριν την έναρξη της βραδιάς του Β’ Ημιτελικό και απαθανάτισε τους σημερινούς προσκεκλημένους στο Sing for Greece.

Natasha Kay

Ανδρέας Λαγός

Φώτης Σεργουλόπουλος

Ίνα Τριάντου

Γιώργος Θεοφάνους – Φώτης Σεργουλόπουλος

Γιάννης Πουλόπουλος

Φωτογραφίες: NDP photo agency

