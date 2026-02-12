Ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες, 11 Φεβρουαρίου 2026, ο Α’ Ημιτελικός του εθνικού τελικού «Sing for Greece 2026», με την Μπέττυ Μαγγίρα, τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά να παρουσιάζουν τη βραδιά στην ΕΡΤ1. Στις 23:30 η Μπέττυ Μαγγίρα ανακοίνωσε τους επτά καλλιτέχνες που πέρασαν στον Εθνικό Τελικό.

Rosanna Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Ακύλας, Alexandra Sieti και Stylianos είναι οι επτά καλλιτέχνες που εξασφάλισαν μια θέση στον Εθνικό Τελικό.

Λίγο μετά το φινάλε του Α’ Ημιτελικού, οι επτά νικητές έκαναν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς-Νωρίς» και περιέγραψαν τα πρώτα τους συναισθήματα μετά την πρόκριση.

Δείτε όσα είπαν στο βίντεο που ακολουθεί:

Η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν οι 7 διαγωνιζόμενοι στον εθνικό τελικό της Κυριακής, μετά από κλήρωση:

Πώς τα πήγε, όμως, ο Α’ Ημιτελικός στην τηλεθέαση;

Η ΕΡΤ1 κατέγραψε χθες στην prime time μέσο όρο 15,1% και πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν ο Άγιος Έρωτας με μέσο όρο 12,3% και το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με 11,3%.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι βρέθηκε στο 12,1%, ενώ το MasterChef στο 10,8%. Το Grand Hotel είχε 9%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 7,4%, το Τότε και Τώρα 6,9% και το Real View 0,6%.

govastiletto.gr -Marseaux: Το ατύχημα πριν την εμφάνισή της στον Α’ Ημιτελικό