Ο Akylas παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, το επίσημο videoclip του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Με αφορμή την κυκλοφορία του, ο καλλιτέχνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε, το videoclip δημιουργεί έναν ξεχωριστό κόσμο γύρω από το τραγούδι, ενώ ο ίδιος ανυπομονεί να το παρουσιάσει στο κοινό. «Τον κόσμο αυτό του “Ferto” θα δείτε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ετοιμάζονται πολλά πράγματα ενόψει του διαγωνισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε προϊόντα που κυκλοφορούν με αφορμή το τραγούδι, όπως τα ειδικά σκουφάκια που δημιούργησε η ομάδα του. «Τα ετοιμάζαμε πολύ καιρό, ήταν κάτι που μου το ζητούσαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω την τιμή τους, εγώ ασχολήθηκα περισσότερο με το σχέδιο για να βγει σωστά», σημείωσε.

Ο Akylas αποκάλυψε επίσης, ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν αρκετές εμφανίσεις για την προώθηση του τραγουδιού, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι το κοινό θα δει ακόμη περισσότερα στον πρώτο Ημιτελικό της Eurovision.

«Έχουν ειπωθεί πολλά, τώρα το τι θα γίνει θα το δείτε στον πρώτο Ημιτελικό. Μου λένε πολύ καλά λόγια», δήλωσε, προσθέτοντας πως σύντομα θα οργανωθεί και η περιοδεία του.

