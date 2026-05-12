Μια χαλαρή και ιδιαίτερα ευχάριστη συζήτηση με δημοσιογράφους είχαν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, λίγες ώρες πριν από τον Α’ Ημιτελικό της φετινής Eurovision, σε ένα ειδικό Eurovision breakfast που πραγματοποιήθηκε σε ιστορικό café της Βιέννης.

Οι δύο σχολιαστές, που μετρούν ήδη δέκα χρόνια κοινής παρουσίας στον θεσμό, μίλησαν για τις εντυπώσεις τους από τη φετινή διοργάνωση, απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και συμμετείχαν σε μια μικρή επετειακή στιγμή, σβήνοντας κεράκια από τούρτα-έκπληξη για τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκαν στο κλίμα της φετινής διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι τα προγνωστικά για την ελληνική συμμετοχή είναι ιδιαίτερα θετικά.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Akyla δεν έχει ξαναγίνει», τονίζοντας ότι η πορεία του καλλιτέχνη αποτελεί ήδη σημαντική επιτυχία, ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος.

Παράλληλα, υπογράμμισαν πως η φετινή συμμετοχή της Ελλάδας δίνει έμφαση στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και δημιουργών, μέσα από μια διαδικασία που –όπως είπαν– ενισχύει τον ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης και της διοργάνωσης συνολικά.

Αναφέρθηκαν επίσης, στο γεγονός ότι η ελληνική επιλογή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κλείνοντας, οι δύο σχολιαστές εξέφρασαν αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα της διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι το σημαντικότερο είναι το μήνυμα του τραγουδιού να φτάσει στο ευρύ κοινό.

Όπως ανέφεραν, ανεξάρτητα από τη θέση που θα κατακτήσει ο Akylas, η συμμετοχή και η απήχησή του σε εκατομμύρια θεατές αποτελεί από μόνη της μια μεγάλη επιτυχία.

