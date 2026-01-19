Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη διαδικασία ανάδειξης του ελληνικού τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Όλα είναι έτοιμα για τους δύο ημιτελικούς του Sing for Greece, με τον πρώτο να διεξάγεται την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τον δεύτερο, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από τις δύο αυτές βραδιές, επτά τραγούδια θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τον Εθνικό τελικό, μέσα από την ψηφοφορία του κοινού.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το αποτέλεσμα θα κριθεί συνδυαστικά από τις ψήφους του κοινού, αλλά και δύο κριτικές επιτροπές – μία ελληνική και μία διεθνή.

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το τοπίο, καταγράφοντας ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και outsider.

Τα τραγούδια που ξεχωρίζουν στις αποδόσεις

Στην κορυφή των προβλέψεων βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Akylas με το τραγούδι «Ferto». Από την πρώτη ημέρα της επίσημης κυκλοφορίας του, το κομμάτι γνώρισε μεγάλη απήχηση στα social media, γεγονός που αποτυπώνεται και στα στοιχήματα. Με πιθανότητα νίκης που αγγίζει το 40% και απόδοση 1.85, θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την ελληνική εκπροσώπηση.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με το τραγούδι «Dark Side of the Mook». Οι bookmakers του δίνουν πιθανότητα νίκης 29% και απόδοση 2.55, καθιστώντας τον, τον βασικό αντίπαλο του Akylas στην κούρσα προς τον τελικό.

Τρίτη στις αποδόσεις εμφανίζεται η Marseaux με το «Hanomai», συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης 15% και απόδοση 5. Το τραγούδι φαίνεται να ποντάρει κυρίως στη δυναμική του ελληνικού στίχου και στο κοινό που τον στηρίζει.

Στην τέταρτη θέση συναντάμε την Evangelia, η οποία δοκιμάζει για δεύτερη φορά την τύχη της στον διαγωνισμό. Το τραγούδι της «Parea» έχει πιθανότητα νίκης 4% και απόδοση 20, στοιχείο που τη φέρνει αυτή τη στιγμή στον ρόλο του αουτσάιντερ.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Zaf με το τραγούδι «Asteio», με πιθανότητα νίκης 1% και απόδοση 50, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στους ημιτελικούς, όπου η ψήφος του κοινού αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο και να ανατρέψει – ή να επιβεβαιώσει – τις στοιχηματικές εκτιμήσεις.