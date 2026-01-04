Σήμερα, η ΕΡΤ παρουσιάζει επίσημα τους 28 καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η ειδική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ» θα προβληθεί στην ΕΡΤ1 από τις 19:00 έως τις 22:00 και θα δώσει στο κοινό την πρώτη γνωριμία με τους συμμετέχοντες και τα τραγούδια τους.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, θα παρουσιάσουν συνεντεύξεις, backstage στιγμές και αποσπάσματα από όλα τα τραγούδια, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για τις μουσικές προτάσεις που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού.

Μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα είναι η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, που επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision, ενώ στο τέλος θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους ημιτελικούς που θα γίνουν τον Φεβρουάριο.

Η εκπομπή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της ελληνικής πορείας προς τη Eurovision 2026, δίνοντας στον κόσμο μια πρώτη γεύση από τον δρόμο που οδηγεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

