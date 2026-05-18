Ένα viral βίντεο στο TikTok αποκαλύπτει όσα δεν είδαν ποτέ οι τηλεθεατές στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, παρουσιάζοντας τα «μυστικά» και τα τεχνικά τρικ πίσω από τις πιο εντυπωσιακές σκηνικές εμφανίσεις του διαγωνισμού.

Το βίντεο με τίτλο «Stage Secrets» δείχνει τις stand-in πρόβες, όπου τεχνικοί και αντικαταστάτες performers δοκιμάζουν τα σκηνικά εφέ, τις κινήσεις και τις κάμερες, πριν ανέβουν οι καλλιτέχνες στη σκηνή.

Μέσα από τα πλάνα αποκαλύπτεται πώς στήνονται πολλές από τις οπτικές ψευδαισθήσεις που είδαμε στον Τελικό.

Ανάμεσα στις χώρες που ξεχώρισαν για τα backstage tricks ήταν και η Ελλάδα με τον Akyla. Στο act του «Ferto», το κοινό είδε για λίγα δευτερόλεπτα δύο «Ακύλες» πάνω στη σκηνή, ένα εφέ που δημιούργησε μεγάλη εντύπωση και σχολιάστηκε έντονα στα social media.

Το βίντεο αποκάλυψε επίσης:

τη Φινλανδία, όπου τεχνικός κρατούσε το φόρεμα της performer για να μη σκοντάψει κατά τη διάρκεια της σκηνικής κίνησης

την Αυστραλία, με τους stage assistants να διορθώνουν συνεχώς το εντυπωσιακό φόρεμα της Delta Goodrem

την Κροατία, όπου η «αιωρούμενη» τραγουδίστρια ήταν δεμένη με ειδικό harness πάνω σε μεταλλική κατασκευή

και τη Μολδαβία, όπου κάτω από το τεράστιο φόρεμα της τραγουδίστριας κρυβόταν σκάλα για την είσοδό της στη σκηνή

Το παρασκήνιο της Eurovision συνεχίζει να απασχολεί τους fans του διαγωνισμού, με τα backstage βίντεο να γίνονται viral και να αποκαλύπτουν πόση τεχνική προετοιμασία και συγχρονισμός κρύβονται πίσω από κάθε τρίλεπτη εμφάνιση.

