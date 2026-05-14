Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision Song Contest, η Antigoni Buxton δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μιλώντας για τη συμμετοχή της Κύπρου και το όνειρό της να χαρίσει στη χώρα, την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό.

Η τραγουδίστρια, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla», εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη σε τηλεοπτικές δηλώσεις της, εξηγώντας πως η αγάπη και η στήριξη που έχει δεχτεί από τον κόσμο τις τελευταίες ημέρες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία της.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή πίστεψε πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι και στη δυναμική που είχε πάνω στη σκηνή, ωστόσο δεν περίμενε ότι θα δημιουργούσε τόσο έντονο ενθουσιασμό, ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Μιλώντας για τη σύνδεσή της με το τραγούδι, στάθηκε και στη σημασία που έχει για την ίδια, το γεγονός ότι ακούγεται η κυπριακή γλώσσα στη φετινή συμμετοχή.

Η ίδια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, λέγοντας πως νιώθει υπερήφανη που εκπροσωπεί τη χώρα και πως ο μεγάλος της στόχος είναι να φέρει στην Κύπρο την πρώτη νίκη στην ιστορία της Eurovision.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θέλει να δικαιώσει την ομάδα της, αλλά και όλους όσους τη στηρίζουν σε αυτή τη διαδρομή, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα επιθυμεί να κάνει περήφανη τη χώρα της.

Η Κύπρος διαγωνίζεται στην 8η θέση του Β’ Ημιτελικού, με το «Jalla» να θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές και ρυθμικές συμμετοχές της βραδιάς.

Η σκηνική παρουσία της Antigoni έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στους fans του διαγωνισμού, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι μπορεί να εξασφαλίσει άνετα μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

