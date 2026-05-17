Eurovision 2026: Ποιοι Έλληνες «κρύβονται» πίσω από τη νίκη της Βουλγαρίας με το “Bangaranga”

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Eurovision, με συμμετοχές για χώρες όπως η Ελλάδα, η Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και η Μολδαβία, έχοντας υπογράψει δεκάδες entries που έφτασαν μέχρι την κορυφή του διαγωνισμού. Με πολυετή εμπειρία στη διεθνή pop παραγωγή, θεωρείται ένας από τους δημιουργούς που ξέρουν όσο λίγοι πώς να «χτίζουν» ένα Eurovision hit με global προοπτική. Ο διάσημος Έλληνας συνθέτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Από το 2000 ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί ως συνθέτης και παραγωγός με καλλιτέχνες όπως οι Αντώνης Ρέμος, Σάκης Ρουβάς, Άννα Βίσση, Καίτη Γαρμπή, Δέσποινα Βανδή, Έλενα Παπαρίζου, Πέγκυ Ζήνα, Έλλη Κοκκίνου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Demy, Άσπα Τσίνα και Αλέκα Καννελίδου.

Στο ίδιο δημιουργικό αποτύπωμα συναντάμε και τη Βικτώρια Χαλκίτη, μία από τις πιο έμπειρες και σταθερές φωνές στα Eurovision backing vocals. Με συμμετοχές σε ελληνικές και διεθνείς αποστολές για πάνω από δύο δεκαετίες, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχει σταθεί σε αμέτρητες σκηνές του διαγωνισμού, συμβάλλοντας καθοριστικά στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα πολλών επιτυχημένων εμφανίσεων.

Η συμβολή τους στο “Bangaranga” αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το τραγούδι συνδύασε σύγχρονη pop παραγωγή με άρτια φωνητική υποστήριξη και διεθνή αισθητική, στοιχεία που το οδήγησαν στην κορυφή.

Σήμερα, τόσο ο Δημήτρης Κοντόπουλος όσο και η Βικτώρια Χαλκίτη βρίσκονται σε πελάγη ευτυχίας, βλέποντας τη δουλειά τους να δικαιώνεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: μια νίκη στη σκηνή της Eurovision που φέρει και ελληνική υπογραφή.

