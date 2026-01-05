Σταδιακά ξεκαθαρίζει το σκηνικό γύρω από τις συμμετοχές για τη φετινή Eurovision, με αρκετούς καλλιτέχνες να μην καταφέρνουν τελικά να συνεχίσουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι πρώτες πληροφορίες ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή Breakfast @ Star, όπου αποκαλύφθηκαν τα ονόματα όσων έμειναν εκτός επόμενου γύρου.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, από τη συνέχεια της διαδικασίας αποκλείστηκαν η Πέννυ Μπαλτατζή, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Στέλλα Γεωργιάδου.

Στη λίστα των καλλιτεχνών που δεν προχώρησαν περιλαμβάνονται επίσης η Τάνια Μπρεάζου, ο Νίκος Γκάνος και η Νίνα Λοτσάρη.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά τα μέλη της επιτροπής που αξιολόγησαν τις συμμετοχές, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια και τη συνολική διαδικασία επιλογής για τον φετινό διαγωνισμό.