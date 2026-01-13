Σήμερα ανοίγει το πρώτο «κύμα» διάθεσης εισιτηρίων για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Σύμφωνα με το gpstomusic.gr, δικαίωμα αγοράς εισιτηρίων έχουν αποκλειστικά όσοι προεγγράφηκαν τον Δεκέμβριο και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την επαλήθευση των λογαριασμών τους τόσο στο eurovision.com όσο και στο oeticket.com, κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

Ποια shows καλύπτουν τα εισιτήρια

Τα εισιτήρια αφορούν:

τα 3 live shows (Α’ Ημιτελικός, Β’ Ημιτελικός, Μεγάλος Τελικός),

τα 3 evening preview shows , που πραγματοποιούνται το προηγούμενο βράδυ και στα οποία ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές,

καθώς και τα 3 afternoon preview shows, δηλαδή τις απογευματινές γενικές πρόβες την ημέρα των live εμφανίσεων.

Οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν έως τα 360 ευρώ, ανάλογα με το show και τη θέση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία

Ο σύνδεσμος για την αγορά εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμος λίγο πριν τις 14:00 ώρα Ελλάδας (13:00 CET). Όσοι βρίσκονται ήδη στην ιστοσελίδα εκείνη την ώρα, θα τοποθετηθούν τυχαία σε ουρά αναμονής. Αν κάποιος συνδεθεί μετά τις 14:00, θα μπει αυτόματα στο τέλος της ουράς.

Κατά το πρώτο αυτό κύμα:

κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει έως 4 εισιτήρια συνολικά

επιτρέπεται η αγορά εισιτηρίων για διαφορετικά shows

δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση πολλαπλών ξεχωριστών αγορών για τον ίδιο λογαριασμό

ο χρόνος ολοκλήρωσης της συναλλαγής είναι 15 λεπτά, μόλις τα εισιτήρια προστεθούν στο καλάθι

Τι ισχύει αν δεν προλάβετε

Όσοι δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν εισιτήρια, θα λάβουν ειδικό σύνδεσμο για επόμενα κύματα πώλησης που θα πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Ωστόσο, αν κάποιος ολοκληρώσει επιτυχώς αγορά σε αυτό το πρώτο κύμα, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα.

Πηγή: gpstomusic.gr

