Στο στόχαστρο των Ισραηλινών χρηστών και μέσων ενημέρωσης βρέθηκε η Evangelia, καθώς υποστηρίζουν ότι το τραγούδι της «Παρέα» έχει στοιχεία που θυμίζουν το παραδοσιακό τους τραγούδι Hava Nagila.

Το συγκεκριμένο θέμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Φλεβάρη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον παρουσιαστή και τους δημοσιογράφους να σχολιάζουν την επικαιρότητα της Eurovision.

«Πάμε λίγο να γκρινιάξουμε για την Eurovision, για την ακρίβεια οι Ισραηλινοί γκρινιάζουν, διότι παρόλο που τα στοιχήματα τους φέρνουν πρώτους, χωρίς να έχουμε ακούσει το τραγούδι τους, τους φέρνουν πρώτους διότι θεωρούν ότι όλοι οι Ισραηλινοί, με όλο αυτό που γίνεται στην Ευρώπη (το κύμα εναντίων των Ισραηλινών) ουσιαστικά θα τους συσπειρώσει & θα ψηφίσουν το τραγούδι της χώρας τους, ενώ ζούνε σε χώρες του εξωτερικού. Το θέμα τώρα είναι ότι βγαίνουν οι Ισραηλινοί και λένε ότι το τραγούδι της Evagelias είναι κλεμμένο από το Hava Nagila», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στον αέρα της εκπομπής μίλησε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Ιωνάθαν Ιατρού, ο οποίος είναι κάτοικος του Ισραήλ: «Χθες εδώ στο Ισραήλ έγινε χαμός στα social media. Πολλοί έγραψαν ότι και τα 2 τραγούδια μοιάζουν στον ρυθμό και στη μελωδία».

Φυσικά, στο πλατό της εκπομπής υπήρξαν αντιδράσεις, καθώς το τραγούδι βγήκε στη δημοσιότητα εδώ και 3 εβδομάδες και γίνεται θέμα σχολιασμού στο Ισραήλ μετά από τόσο καιρό.

