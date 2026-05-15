Το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό της Eurovision (16/05) εξασφάλισαν Ελλάδα και Κύπρος, μετά από δύο εξαιρετικές εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Από τη μία, ο Akylas με το “Ferto” στον πρώτο ημιτελικό και από την άλλη, η Antigoni Buxton με το “Jalla” στον δεύτερο, κατάφεραν να κερδίσουν την ψήφο του κοινού.
Μετά το τέλος των ημιτελικών, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό. Το ελληνικό act θα παρουσιαστεί στο πρώτο μέρος του σόου και συγκεκριμένα στη θέση 6, με την κυπριακή συμμετοχή να ακολουθεί αρκετά αργότερα, στην προνομιακή 21η θέση του δεύτερου μισού.
Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό της Eurovision:
1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
5. Αλβανία: Alis – Nân
6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
10. Μάλτα: AIDAN – Bella
11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
13. Κροατία: LELEK – Andromeda
14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
18. Πολωνία: ALICJA – Pray
19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
20. Σουηδία: FELICIA – My System
21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr -Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas λίγο πριν τον μεγάλο τελικό