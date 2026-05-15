Το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό της Eurovision (16/05) εξασφάλισαν Ελλάδα και Κύπρος, μετά από δύο εξαιρετικές εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Από τη μία, ο Akylas με το “Ferto” στον πρώτο ημιτελικό και από την άλλη, η Antigoni Buxton με το “Jalla” στον δεύτερο, κατάφεραν να κερδίσουν την ψήφο του κοινού.

Μετά το τέλος των ημιτελικών, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό. Το ελληνικό act θα παρουσιαστεί στο πρώτο μέρος του σόου και συγκεκριμένα στη θέση 6, με την κυπριακή συμμετοχή να ακολουθεί αρκετά αργότερα, στην προνομιακή 21η θέση του δεύτερου μισού.

Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό της Eurovision:

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire

3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

5. Αλβανία: Alis – Nân

6. Ελλάδα: Akylas – Ferto

7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

10. Μάλτα: AIDAN – Bella

11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

13. Κροατία: LELEK – Andromeda

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

15. Γαλλία: Monroe – Regarde !

16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. Πολωνία: ALICJA – Pray

19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

20. Σουηδία: FELICIA – My System

21. Κύπρος: Antigoni – JALLA

22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

