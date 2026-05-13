Μετά τη θριαμβευτική πρόκριση του Ακύλα από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, η Ελλάδα στρέφει πλέον το βλέμμα της στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου. Ο Έλληνας εκπρόσωπος, που εντυπωσίασε εμφανιζόμενος στην 4η θέση της σκηνής του Wiener Stadthalle την Τρίτη 12 Μαΐου, έμαθε αμέσως μετά το show τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τη σειρά εμφάνισης.

Η χώρα μας κληρώθηκε να διαγωνιστεί στο πρώτο μισό της μεγάλης βραδιάς, παρέα με το Βέλγιο και τη Σερβία. Αντίθετα, η Σουηδία, η Λιθουανία και η Πολωνία εξασφάλισαν θέσεις στο δεύτερο μισό. Όσο για τις Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία, Μολδαβία, Ισραήλ και Κροατία, το μέλλον τους βρίσκεται στα χέρια των διοργανωτών, καθώς πέρασαν στην κατηγορία «Producers’ Choice» για την τελική ροή του προγράμματος.

Η τελική σειρά εμφάνισης όλων των χωρών αναμένεται να ανακοινωθεί μετά τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision.

