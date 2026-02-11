Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, ανοίγει η αυλαία του «Sing for Greece 2026», με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οι πρώτοι επτά φιναλίστ που θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026.

Στον Α’ ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τον οποίο επίσης επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν θέση στον τελικό.

Την παρουσίαση των τριών τηλεοπτικών βραδιών έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όλα τα shows μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω ERTFLIX, με παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας.

Οι βραδιές των Ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision.

Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», θα παρακολουθούμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Οι εκπλήξεις του «Sing for Greece 2026» δεν τελειώνουν εδώ, καθώς κατά τη διάρκεια των τριών shows, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green room, απ’ όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις τους.

Μια ξεχωριστή νότα θα δώσει απόψε ως special guest, η Klavdia, η περσινή εκπρόσωπός της Ελλάδας στην Eurovision.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του μεγάλου φαβορί της φετινής διαδικασίας, του Akyla, ο οποίος διαγωνίζεται απόψε με το τραγούδι «Ferto», έχοντας ήδη ξεχωρίσει στις προτιμήσεις του κοινού.

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται, με σειρά εμφάνισης:

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Ακύλας

5. Parea – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι – Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

