Eurovision 2026: Συνελήφθη διαδηλωτής μέσα στο Wiener Stadthalle την ώρα της εμφάνισης του Ισραήλ!

Η φετινή Eurovision έκοψε το εναρκτήριο νήμα το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, φυσικά με την Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα που προάγεται για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16/5. Τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το κοινό, κυρίως λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Όμως, αυτή τη φορά, οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν δεν περιορίστηκαν απλώς σε γιουχαρίσματα, αλλά έφτασαν σε σημείο να πραγματοποιηθεί σύλληψη διαδηλωτή την ώρα του διαγωνισμού.

Κατά την εμφάνιση του φετινού εκπροσώπου του Ισραήλ στην Eurovision, Noam Bettan, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τη μεριά του κοινού, με αρκετούς να γιουχάρουν ή να φωνάζουν συνθήματα όπως «Stop the genocide» (Σταματήστε τη γενοκτονία). Αυτή τη χρονιά, οι αντιδράσεις του κοινού ακούγονται κανονικά, αφού δεν χρησιμοποιείται κανένα άλλο τεχνητό μέσο για να καλύψει τις φωνές, όπως επιβεβαιώθηκε από τους εκφωνητές της ΕΡΤ, που επιβεβαίωσαν τη χρήση ειδικής τεχνολογίας για το σκοπό της μετάδοσης του τραγουδιού του Ισραήλ για τα δύο τελευταία χρόνια.

Η Αυστρία, που φιλοξενεί φέτος το διαγωνισμό, δήλωσε ότι δεν θα απαγορέψει τη χρήση καμίας σημαίας στο χώρο, συμπεριλαμβανομένης κι αυτής της Παλαιστίνης, καθώς και δεν θα λογοκρίνει τις αντιδράσεις του κοινού, παρέχοντας στους τηλεθεατές μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει στην αρένα. Ολόκληρη η διοργάνωση διεξάγεται κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, λόγω των αντιδράσεων που προκαλεί η παρουσία της ισραηλινής εκπροσώπησης εκεί, κάτι που όμως και πάλι, δεν στάθηκε αρκετό για να αποφευχθούν τα δυσάρεστα συμβάντα.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ στη σκηνή, ένας άνδρας συνελήφθη μέσα στην αρένα. Ωστόσο, για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έδρασαν οι αρχές.

Πάντως, ο ίδιος ο καλλιτέχνης, όπως έχει αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του, γνώριζε πολύ καλά ότι θα έρθει αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις, αποφασίζοντας να ζητήσει από την ομάδα του να τον «γιουχάρει» στις πρόβες, προκειμένου να είναι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο.

🇮🇱A protester against Israel was arrested inside the arena during Israel performance pic.twitter.com/m8f7bCvdGT — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 12, 2026

govastiletto.gr – Eurovision 2026: Σε ποια θέση κληρώθηκε ο Akylas στον τελικό;