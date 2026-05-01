Ένα τεχνικό λάθος της EBU προκάλεσε αναστάτωση στη Eurovision 2026, όταν εκατοντάδες διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι έλαβαν κατά λάθος email με οδηγίες πρόσβασης στο «Backstage app» – μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την παραγωγή και τις επίσημες αποστολές για τον συντονισμό των προβών και των παρασκηνίων.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θεωρείται απόρρητη, καθώς περιλαμβάνει ευαίσθητες πληροφορίες για το στήσιμο της σκηνής, τα τεχνικά στοιχεία και τα ειδικά εφέ που κρατούνται μυστικά μέχρι την τελευταία στιγμή.

Για λίγη ώρα, το υλικό φέρεται να ήταν προσβάσιμο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους διοργανωτές.

Η αντίδραση της EBU ήταν άμεση, με δεύτερο επείγον email προς τους παραλήπτες, στο οποίο ξεκαθαριζόταν ότι η πρόσβαση δόθηκε εκ παραδρομής και ότι η εφαρμογή δεν προορίζεται για τα media.

Στο μήνυμα, η διοργανώτρια αρχή απηύθυνε και μια χαρακτηριστική παράκληση: «Σας ζητάμε ευγενικά να μην μοιραστείτε τίποτα δημόσια», υπογραμμίζοντας πως οι πληροφορίες είναι αυστηρά εμπιστευτικές και η διαρροή τους θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπειρία και το στοιχείο της έκπληξης του διαγωνισμού.

Αν και το ζήτημα φαίνεται να αντιμετωπίστηκε γρήγορα, παραμένει το ερώτημα για το τι πρόλαβαν να δουν οι δημοσιογράφοι και αν θα υπάρξουν πιθανές διαρροές τις επόμενες ημέρες, σε μια διοργάνωση όπου η παραμικρή λεπτομέρεια κρατιέται συνήθως ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι τις πρόβες και τα live shows.

