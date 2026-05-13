Έχοντας μόλις εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, ο Ακύλας παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στην ΕΡΤ μετά την εκρηκτική του εμφάνιση στη Βιέννη.

Ο ερμηνευτής του «Ferto» δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δηλώνοντας πως η πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε φαντασία. Όπως εξομολογήθηκε, η ενέργεια της σκηνής και η αποθέωση από το κοινό τον πλημμύρισαν με τόσα συναισθήματα, που ήταν αδύνατον να συνειδητοποιήσει αμέσως το μέγεθος της στιγμής.

Τι δήλωσε ο Akylas μετά τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, το πίστευα, αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς. Πάμε το Σάββατο να τα… σκίσουμε όλα. Δεν γίνεται να σταματήσει να χτυπάει η καρδιά, έτσι θα πάει για μια εβδομάδα», είπε αρχικά, δείχνοντας πόσο έντονα βίωσε τη βραδιά. Θυμίζουμε πως η πρόκρισή του στον τελικό ανακοινώθηκε πρώτη, με τη Φινλανδία που αποτελεί μεγάλο φαβορί, να ανακοινώνεται αμέσως μετά.

Στη συνέχεια, ο Akylas στάθηκε ιδιαίτερα στη ζωντανή αντίδραση του σταδίου, κάτι που όπως είπε δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία πρόβα ή προετοιμασία. «Σκεφτόμουν “Τι έκανα μόλις, τι έγινε”. Δεν θυμάμαι τίποτα οριακά, ένιωσα τόσο ωραία. Ο κόσμος ούρλιαζε και μου έδωσε τόσο δύναμη, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος. Ήταν τέλειο», ανέφερε, περιγράφοντας το κλίμα που επικράτησε τη στιγμή της εμφάνισής του.

«Σήμερα ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ήταν απίστευτο, ήταν τέλειο. Ελλάδα, ευχαριστώ γι’ αυτή την ευκαιρία, είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει σε όλη μου τη ζωή…», παραδέχτηκε ο Akylas.

Η βραδιά είχε έντονο ανταγωνισμό, καθώς αρκετές χώρες θεωρούνταν φαβορί ήδη πριν από τον ημιτελικό, ωστόσο μόνο 10 κατάφεραν τελικά να προκριθούν στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Μετά την ολοκλήρωση του Α’ Ημιτελικού, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης, αλλά και στη μεγάλη βραδιά του τελικού στις 16 Μαΐου, όπου η Ελλάδα θα διεκδικήσει μία από τις καλύτερες θέσεις της τελευταίας δεκαετίας.

