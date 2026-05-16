Eurovision 2026: Το ατύχημα της Antigoni Buxton στον Β’ Ημιτελικό που λίγοι το παρατήρησαν!

Μια στιγμή που ελάχιστοι τηλεθεατές κατάλαβαν την ώρα της ζωντανής μετάδοσης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 14/5, στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, κατά την εμφάνιση της Antigoni με το τραγούδι «Jalla» για λογαριασμό της Κύπρου.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια βρισκόταν πάνω στη σκηνή παρουσιάζοντας τη δυναμική χορογραφία του act της, όταν ένα μικρό απρόοπτο ήρθε να την αιφνιδιάσει live μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Συγκεκριμένα, την ώρα που βρισκόταν σε ένα από τα πιο έντονα σημεία της εμφάνισής της, ο ένας ώμος από το αποκαλυπτικό outfit της έπεσε ξαφνικά, δημιουργώντας μια άβολη στιγμή επί σκηνής.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 2:11:

Ωστόσο, η Antigoni αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, καταφέρνοντας μέσα σε δευτερόλεπτα να διορθώσει το φόρεμά της χωρίς να χάσει το ρυθμό, την επαφή με την κάμερα ή τη χορογραφία της.

Μάλιστα, πολλοί τηλεθεατές δεν κατάλαβαν καν τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη στιγμή, καθώς η ίδια συνέχισε κανονικά την εμφάνισή της σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Παρά το μικρό ατύχημα, η εκπρόσωπος της Κύπρου κατάφερε να βάλει «φωτιά» στη σκηνή της Eurovision με το «Jalla», ξεσηκώνοντας το κοινό στη Βιέννη και αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα στο τέλος της εμφάνισής της.

Φυσικά, η βραδιά ολοκληρώθηκε ιδανικά για την Antigoni, αφού εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, που πραγματοποιείται απόψε.

