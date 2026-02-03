Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το τραγούδι «Ferto» του Ακύλα έγινε viral στα social media, κατακλύζοντας πλατφόρμες όπως TikTok, Instagram και X με αποσπάσματα και reactions, ενώ πολλοί χαρακτηρίζουν τη συμμετοχή του ως την πιο τολμηρή της Eurovision 2026.

Με περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβολές, το «Ferto» βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των στοιχημάτων, ξεπερνώντας σε δημοφιλία ακόμα και τον Good Job Nicky, που ακολουθεί με περίπου 790.000 views.

Το τραγούδι ξεχωρίζει όχι μόνο για τον σύγχρονο και δυναμικό ήχο του, αλλά και για τα βαθύτερα μηνύματα που μεταφέρει.

Αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, θέματα που συχνά κρύβουν συναισθηματικά κενά, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει μια προσωπική εξομολόγηση του Ακύλα προς τη μητέρα του, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες και τις στερήσεις της παιδικής του ηλικίας, στοιχεία που έχουν αγγίξει και συγκινήσει το κοινό.

Govastiletto.gr – Ακύλας: Η συγκίνηση για το «Φέρτο» και το κύμα στήριξης πριν τη Eurovision