Με ανεβασμένη διάθεση ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη να μπαίνουν στο πλατό υπό τους ήχους του «Ferto», του τραγουδιού που χάρισε τη νίκη στον Akyla στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026.

Η Μαρία Ηλιάκη εμφανίστηκε φορώντας το σκουφί του νικητή, αποκαλύπτοντας στον αέρα πώς κατάφερε να το αποκτήσει μετά τη λαμπερή βραδιά.

Ωστόσο, η κουβέντα δεν άργησε να πάρει χιουμοριστική τροπή, όταν η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως είχε ελάχιστες ώρες ύπνου.

«Δεν έχω κοιμηθεί σήμερα! Έφτασα σπίτι στη 01:00, κοιμήθηκα 02:30, οπότε βασίζομαι σε σένα», είπε απευθυνόμενη στον συμπαρουσιαστή της.

Ο Κρατερός Κατσούλης δεν άφησε την ατάκα να περάσει… ασχολίαστη και απάντησε με νόημα: «Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχω κοιμηθεί τις ίδιες ώρες».

Όταν η Μαρία Ηλιάκη τον ρώτησε τον λόγο, εκείνος σχολίασε με χαμόγελο: «Γιατί κι εγώ εκεί ήμουν χθες. Δεν ήμουν, βέβαια, κριτική επιτροπή, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε αυτά τα προνόμια».

Να θυμίσουμε πως, εκτός από τη Μαρία Ηλιάκη, στην ελληνική κριτική επιτροπή συμμετείχαν η Χαρά Κεφαλά, ο Μιχάλης Μαρίνος, ο Γιάννης Βασιλόπουλος και η Μαρίνα Σπανού.

