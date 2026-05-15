Με ένα άκρως ξεσηκωτικό και εκρηκτικό act, η Κύπρος έδωσε το «παρών» στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision 2026. Η Antigoni ερμήνευσε το «Jalla», μαγνητίζοντας τα βλέμματα με μια άρτια χορογραφία και εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ που απογείωσαν την αρένα. Το στήσιμο της κυπριακής συμμετοχής είχε την εγγύηση της Sacha Jean-Baptiste, της διάσημης creative director που κρύβεται πίσω από την ιστορική επιτυχία του «Fuego» της Ελένης Φουρέιρα το 2018.

Τα αρνητικά σχόλια στο X μετά την εμφάνιση της Κύπρου

Λίγα μόλις λεπτά μετά την εμφάνιση της Antigoni, το X πήρε φωτιά με δεκάδες αρνητικά σχόλια από eurofans, οι οποίοι στάθηκαν κυρίως στα φωνητικά της τραγουδίστριας.

Πολλοί χρήστες ανέφεραν πως η εκπρόσωπος της Κύπρου φάνηκε αρκετά αγχωμένη πάνω στη σκηνή, με αποτέλεσμα να χάσει τη σταθερότητα στη φωνή της σε αρκετά σημεία του τραγουδιού.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν πως η εμφάνιση στηρίχθηκε περισσότερο στο χορευτικό και στο σκηνικό παρά στο φωνητικό κομμάτι.

#eurovisiongr Παιδιά η Κύπρος δεν διαγωνίζεται στα καλλιστεία απόψε, αλλά για διαγωνισμό τραγουδιού. — Tinkerbell (@Apostolopo40376) May 14, 2026

Μην εκπλαγείτε αν δεν περάσει η Κύπρος στον τελικό! Εντάξει; #EurovisionGR — Οmiros Τ (@omiros21) May 14, 2026

Unpopular opinion, αλλα Shakira απο τα lidl.

Την πίστευα σαν παρουσία, αλλά τελικά έμεινε μόνο στην όψη.

Δεν πάτησε νότα, έμεινε από ανάσες, έχασε χρόνο… Μια ευκαιρία έχει στον τελικό, αλλά περίμενα καλύτερη παρουσία. Με λίγα λόγια, από φωνή…κουκλαρα 🤷 #eurovisiongr https://t.co/Ar0NYDOi4c — Normal#not (@Normalnot3) May 14, 2026

Απ’τις πιο κακές φωνές που έχουμε ακούσει ποτέ στην #eurovisiongr. Γιατί χαράμισε η Κύπρος ένα τέτοιο τραγούδι με την Αντιγόνη;;;; pic.twitter.com/6hZ5vRMjyT — MeLou (@MeLou1122) May 14, 2026

#eurovisiongr Συγνώμη …. αλλα αν για κάποιο λογο περάσει η Κυπρος , θα γίνουμε ρεζίλι για το 12 αρι,που θα δώσουμε ..Κριμα . — Ewa S. (@ewastar19) May 14, 2026

Θεέ και κύριε, τραγική φωνητικά η Κύπρος. #eurovisionGR — ΤΕΚΝΟΤΡΑΓΑΝΙΣΤΡΑΣ (@YoungMr9) May 14, 2026

Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμφάνιση της Κύπρου συζητήθηκε έντονα και κατάφερε να διχάσει τους eurofans.

govastiletto.gr – Antigoni: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την πρόκριση της Κύπρου στον τελικό της Eurovision