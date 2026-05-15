Με ένα άκρως ξεσηκωτικό και εκρηκτικό act, η Κύπρος έδωσε το «παρών» στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision 2026. Η Antigoni ερμήνευσε το «Jalla», μαγνητίζοντας τα βλέμματα με μια άρτια χορογραφία και εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ που απογείωσαν την αρένα. Το στήσιμο της κυπριακής συμμετοχής είχε την εγγύηση της Sacha Jean-Baptiste, της διάσημης creative director που κρύβεται πίσω από την ιστορική επιτυχία του «Fuego» της Ελένης Φουρέιρα το 2018.

Τα αρνητικά σχόλια στο X μετά την εμφάνιση της Κύπρου

Λίγα μόλις λεπτά μετά την εμφάνιση της Antigoni, το X πήρε φωτιά με δεκάδες αρνητικά σχόλια από eurofans, οι οποίοι στάθηκαν κυρίως στα φωνητικά της τραγουδίστριας.

Πολλοί χρήστες ανέφεραν πως η εκπρόσωπος της Κύπρου φάνηκε αρκετά αγχωμένη πάνω στη σκηνή, με αποτέλεσμα να χάσει τη σταθερότητα στη φωνή της σε αρκετά σημεία του τραγουδιού.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν πως η εμφάνιση στηρίχθηκε περισσότερο στο χορευτικό και στο σκηνικό παρά στο φωνητικό κομμάτι.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμφάνιση της Κύπρου συζητήθηκε έντονα και κατάφερε να διχάσει τους eurofans.

 

