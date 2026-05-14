Ένα απρόοπτο ατύχημα είχε ο Akylas αμέσως μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, όπου φιγουράρει ως ένα από τα μεγάλα φαβορί. Ο νεαρός καλλιτέχνης αποκάλυψε πως υπέστη θλάση στην πλάτη, γεγονός που τον ανάγκασε να τροποποιήσει το πρόγραμμά του για το Σάββατο. Όπως εξήγησε με χιούμορ, ο ενθουσιασμός του για την πρόκριση της Ελλάδας ήταν τόσο μεγάλος, που άρχισε να χοροπηδάει ασταμάτητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

«Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη. Μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα πονάω λίγο, αλλά ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Χρειάστηκε να ακυρώσω κάποια πράγματα διότι έπρεπε να προσέχω, όμως ήθελα να έρθω να σας δω και σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε ο Akylas.

«Όταν ο Akylas της Ελλάδας προκρίθηκε για τον μεγάλο τελικό, υπέστη θλάση στην πλάτη του. Ξύπνησε με πόνο και με ένα τραυματισμένο μυς. Ο τραγουδιστής του “Ferto” έπρεπε να ακυρώσει πολλές εμφανίσεις, αλλά τοποθετήθηκε με θάρρος και τόλμη στην εκδήλωση Eurofan House x Wiwibloggs. Έδωσε αγάπη στο κοινό και το κοινό ανταποκρίθηκε», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Wiwibloggs, όπου μίλησε ο Akylas.

Η ελληνική συμμετοχή τράβηξε από την αρχή τα βλέμματα χάρη στην ιδιαίτερη σκηνική παρουσία, το έντονο συναίσθημα και την καθηλωτική ερμηνεία του Akyla. Οι αντιδράσεις στα social media ήταν κυρίως ενθουσιώδεις, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την εμφάνιση της Ελλάδας ως μία από τις πιο άρτιες και εντυπωσιακές της φετινής Eurovision.

