Η Βουλγαρία επέστρεψε φέτος στη Eurovision 2026 με την Dara και το «Bangaranga».

Το τραγούδι έχει ελληνική υπογραφή. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από την ίδια την Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στο χώρο της K-Pop.

Το ethnic pop τραγούδι έχει κερδίσει τις καρδιές των Εurofans.

Με σκηνική παρουσία που χαρακτηρίζεται από ενέργεια, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, η Dara, μια από τις μεγαλύτερες pop star της Βουλγαρίας, διεκδικεί απόψε το «χρυσό εισιτήριο» για τον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

