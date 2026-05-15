Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1.
Η βραδιά είχε δυνατές εμφανίσεις, εντυπωσιακά σκηνικά, αλλά και αρκετές ανατροπές.
Οι 10 χώρες που προκρίνονται στον τελικό του Σαββάτου:
1. Βουλγαρία: Dara – Bangaranga
2. Ουκρανία: Leléka – Ridnym
3. Νορβηγία: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
4. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
5. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
6. Μάλτα: Aidan – Bella
7. Κύπρος: Antigoni – Jalla
8. Αλβανία: Alis – Nân
9. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
10. Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads
Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο στη Eurovision, οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν με τυχαία σειρά μία μία τις χώρες που πέρασαν στον τελικό.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Eurovision 2026 – Delta Goodrem: Η εμφάνιση της Αυστραλίας στον Β’ Ημιτελικό που έχει άρωμα Ελλάδας