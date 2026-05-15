Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Η βραδιά είχε δυνατές εμφανίσεις, εντυπωσιακά σκηνικά, αλλά και αρκετές ανατροπές.

Οι 10 χώρες που προκρίνονται στον τελικό του Σαββάτου:

1. Βουλγαρία: Dara – Bangaranga

2. Ουκρανία: Leléka – Ridnym

3. Νορβηγία: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

4. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

5. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

6. Μάλτα: Aidan – Bella

7. Κύπρος: Antigoni – Jalla

8. Αλβανία: Alis – Nân

9. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

10. Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο στη Eurovision, οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν με τυχαία σειρά μία μία τις χώρες που πέρασαν στον τελικό.

