Ο Akylas κατάφερε να ξεχωρίσει στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision Song Contest 2026 με την εκρηκτική εμφάνισή του στο «Ferto», χαρίζοντας στην Ελλάδα μία άνετη πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ωστόσο, εκτός από την παρουσία του πάνω στη σκηνή, έντονα σχόλια προκάλεσε και ο διερμηνέας στη νοηματική που συνόδευσε την εμφάνιση μέσω του Ertflix.

Με εκφραστικές κινήσεις, ένταση και απόλυτο συγχρονισμό με τον ρυθμό του τραγουδιού, ο διερμηνέας κατάφερε να μεταφέρει όχι μόνο τους στίχους, αλλά και όλη την ενέργεια του «Ferto», με πολλούς τηλεθεατές να σχολιάζουν στα social media πως «έκλεψε» τη στιγμή με τον ενθουσιασμό και τη σκηνική του παρουσία.

Η επιλογή της μετάδοσης των τραγουδιών στη νοηματική έδωσε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση με πληρότητα, ενώ στην περίπτωση της ελληνικής συμμετοχής το αποτέλεσμα έγινε γρήγορα viral.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε και σε ψυχαγωγικές εκπομπές την επόμενη ημέρα, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Η στιγμή της ανακοίνωσης της πρόκρισης ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για την ελληνική αποστολή, καθώς η Ελλάδα ανακοινώθηκε πρώτη ανάμεσα στις χώρες που περνούν στον τελικό, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο στο στάδιο, όσο και στους Έλληνες fans της Eurovision.

