Η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει τελικά στη Eurovision 2027, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρά την αρχική πρόθεση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NPO να εξασφαλίσει την παρουσία της χώρας στον διαγωνισμό.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις διαφωνίες μεταξύ των ολλανδικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς δεν εξασφαλίστηκε η απαραίτητη συναίνεση για τη συμμετοχή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η παρουσία του Ισραήλ στη διοργάνωση.

Οι διαφωνίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS είχε εκφράσει την αντίθεσή του στη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision 2027, συνδέοντας τη στάση του με τη συμμετοχή του Ισραήλ και ζητήματα που αφορούν την ουδετερότητα του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόεδρος του NPO, Jet de Ranitz, ανέφερε στις 27 Οκτωβρίου ότι δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υποστήριξη για την οργάνωση της ολλανδικής συμμετοχής.

Έτσι, η προσπάθεια να εκπροσωπηθεί η χώρα στη διοργάνωση δεν προχώρησε.

Η μετάδοση του διαγωνισμού και οι υπόλοιπες συμμετοχές

Παρά την απουσία της από τον διαγωνισμό, η Ολλανδία αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, να μεταδώσει τη Eurovision 2027, χωρίς να στείλει δικό της καλλιτέχνη.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ το δημοσίευμα αναφέρει ότι και άλλες χώρες έχουν επιλέξει να απέχουν. Παράλληλα, μετά και την αναφερόμενη αποχώρηση της Τσεχίας, ο αριθμός των συμμετοχών παρουσιάζεται να διαμορφώνεται στις 32, με ορισμένες χώρες να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει οριστικά τη στάση τους.

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