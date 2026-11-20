Νέα δεδομένα προκύπτουν στη διοργάνωση του φετινού «Sing for Greece», αφού ο Γιώργος Καπουτζίδης αποφάσισε να αποχωρήσει από τη διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου της Ελλάδας για τη Eurovision 2027.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά, ο γνωστός δημιουργός και παρουσιαστής γνωστοποίησε στη διοίκηση της ΕΡΤ ότι δεν θα αναλάβει φέτος τον σχεδιασμό και την παρουσίαση του project.

Αντίστοιχη απόφαση ανακοίνωσε στην Αγία Παρασκευή και η Μαρία Κοζάκου, η οποία πέρυσι ήταν υπεύθυνη της δημόσιας τηλεόρασης για τον διαγωνισμό. Αν και η απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη φαντάζει ειλημμένη, τα στελέχη της ΕΡΤ καταβάλλουν προσπάθειες να τον μεταπείσουν, ποντάροντας στην εμπειρία και την απήχησή του.

Την ίδια ώρα, οι αποχωρήσεις των Καπουτζίδη, Κοζάκου και Φωκά Ευαγγελινού (από την καλλιτεχνική επιμέλεια) έχουν σημάνει συναγερμό στο Ραδιομέγαρο, ενεργοποιώντας άμεσα την αναζήτηση εναλλακτικού σχεδίου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στελέχη της ΕΡΤ πραγματοποίησαν ήδη μια πρώτη, διερευνητική κρούση στον Νίκο Μουτσινά. Ο παρουσιαστής δεν έκλεισε την πόρτα και δείχνει διατεθειμένος να συζητήσει μια πιο συγκεκριμένη πρόταση, διατηρώντας το συγκεκριμένο Plan B στο προσκήνιο.

Παράλληλα, ψηλά στη λίστα βρίσκεται και η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία άφησε θετικές εντυπώσεις στην περυσινή διαδικασία, με το σενάριο ενός τηλεοπτικού διδύμου Μουτσινά – Μαγγίρα για το «Sing for Greece» να κερδίζει έδαφος.

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